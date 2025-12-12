recherche
Le film "Red One" avec Dwayne Johnson et Chris Evans diffusé sur TF1 dimanche 14 décembre 2025 (vidéo)

Publié vendredi 12 décembre 2025
Dimanche 14 décembre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Red One" Red One une comédie d’action et d’aventure de Noël réalisée par Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons.

L'histoire en quelques lignes...

Le Père Noël, connu sous le nom de code “Red One” est enlevé par des forces mystérieuses, plongeant le Pôle Nord dans le chaos.

Callum Drift (Dwayne Johnson), chef de la sécurité du Pôle Nord, est chargé de retrouver Santa et de sauver Noël. Pour réussir, il doit s’allier à Jack O’Malley (Chris Evans), un hacker/chasseur de primes cynique et farouchement indépendant, bien loin de l’esprit festif.

Alors qu’ils parcourent le globe à la recherche du Père Noël, ce duo aussi improbable qu’incompatible affronte des ennemis fantastiques, des créatures mythiques et des obstacles dignes d’un blockbuster d’action. Leur mission ne se limite pas à sauver un homme : il s’agit de préserver la magie, la joie et l’esprit de Noël pour le monde entier.

Le film combine scènes d’action, humour et éléments fantastiques, tout en explorant la dynamique entre les deux héros très différents.
Suivez nous...