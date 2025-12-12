recherche
"Mes très chers enfants" avec Josiane Balasko & Didier Bourdon sur France 2 dimanche 14 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 décembre 2025 161
"Mes très chers enfants" avec Josiane Balasko & Didier Bourdon sur France 2 dimanche 14 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Mes très chers enfants", un film réalisé par Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon et Marilou Berry.

L'histoire en quelques lignes...

Brigitte et Claude, un couple de sexagénaires, se sentent complètement délaissés par leurs deux enfants adultes, Sandrine et Mathieu, qui ne prennent jamais le temps de leur rendre visite. Lassés de cette indifférence, ils décident d’élaborer un plan aussi farfelu que risqué : faire croire à leurs enfants qu’ils ont gagné une énorme somme au Loto.

Très vite, l’annonce de cette prétendue fortune attire Sandrine et Mathieu, soudain très attentifs et empressés envers leurs parents. Mais entre mensonges qui s’accumulent, situations absurdes et tensions familiales, le stratagème de Brigitte et Claude se retourne peu à peu contre eux.

Le film est une comédie grinçante sur la famille, l’ingratitude, l’amour filial et les petits arrangements avec la vérité. Josiane Balasko et Didier Bourdon y forment un duo attachant et drôle, oscillant entre détresse affective et créativité désespérée.
Dernière modification le vendredi, 12 décembre 2025 10:04
Suivez nous...