recherche
Cinéma

"Les associés" avec Nicolas Cage à revoir sur Arte dimanche 14 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 12 décembre 2025 142
"Les associés" avec Nicolas Cage à revoir sur Arte dimanche 14 décembre 2025

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Les associés", un film réalisé en 2003 par Ridley Scott avec Nicolas Cage.

L'histoire en quelques lignes...

Roy Waller est un arnaqueur professionnel souffrant de troubles obsessionnels compulsifs sévères et d’agoraphobie. Avec son partenaire Frank Mercer, il monte de petites escroqueries pour gagner sa vie. Sa routine minutieusement contrôlée bascule lorsqu’il découvre qu’il a une fille adolescente, Angela, dont il ignorait l’existence.

Peu à peu, Angela s’immisce dans la vie de Roy et l’aide à se détendre, à s’ouvrir au monde et à retrouver une forme de stabilité. Fascinée par les activités de son père, elle insiste pour participer à quelques arnaques mineures. Roy, malgré ses scrupules, se laisse convaincre.

Alors que Frank et Roy préparent une grosse escroquerie visant un riche homme d’affaires, la présence d’Angela complique les choses. Les liens entre Roy et sa fille se renforcent… jusqu’à ce qu’un bouleversement majeur révèle qu’il est la victime d’une manipulation bien plus grande qu’il ne l’imaginait.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; vendredi 12 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" vendredi 12 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

12 décembre 2025 - 15:05

Sur le même thème...

&quot;Mes très chers enfants&quot; avec Josiane Balasko & Didier Bourdon sur France 2 dimanche 14 décembre 2025 (vidéo)

"Mes très chers enfants" avec Josiane Balasko & Didier Bourdon sur France 2 dimanche 14 décembre 2025 (vidéo)

12 décembre 2025 - 09:47

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 13 décembre 2025 sur TF1, les rep…

12 décembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...