"Les associés" avec Nicolas Cage à revoir sur Arte dimanche 14 décembre 2025

Dimanche 14 décembre 2025 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Les associés", un film réalisé en 2003 par Ridley Scott avec Nicolas Cage.

L'histoire en quelques lignes...

Roy Waller est un arnaqueur professionnel souffrant de troubles obsessionnels compulsifs sévères et d’agoraphobie. Avec son partenaire Frank Mercer, il monte de petites escroqueries pour gagner sa vie. Sa routine minutieusement contrôlée bascule lorsqu’il découvre qu’il a une fille adolescente, Angela, dont il ignorait l’existence.

Peu à peu, Angela s’immisce dans la vie de Roy et l’aide à se détendre, à s’ouvrir au monde et à retrouver une forme de stabilité. Fascinée par les activités de son père, elle insiste pour participer à quelques arnaques mineures. Roy, malgré ses scrupules, se laisse convaincre.

Alors que Frank et Roy préparent une grosse escroquerie visant un riche homme d’affaires, la présence d’Angela complique les choses. Les liens entre Roy et sa fille se renforcent… jusqu’à ce qu’un bouleversement majeur révèle qu’il est la victime d’une manipulation bien plus grande qu’il ne l’imaginait.