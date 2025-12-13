recherche
Cinéma

"Downton Abbey II : Une nouvelle ère" sur France 3 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 13 décembre 2025 192
"Downton Abbey II : Une nouvelle ère" sur France 3 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Downton Abbey II : Une nouvelle ère", suite du premier film "Downton Abbey" adapté de la célèbre série britannique.

L'histoire en quelques lignes...

1928. Quelques années après les événements du premier film, la famille Crawley et leurs domestiques célèbrent le mariage de Tom Branson et Lucy. Peu après, Lady Violet Crawley apprend qu’elle a hérité d’une magnifique villa dans le sud de la France, léguée par un marquis récemment décédé, ce qui surprend tous les siens. Elle souhaite à son tour transmettre cette villa à sa petite-fille Sybbie

Parallèlement, un réalisateur américain veut tourner un film dans le domaine de Downton Abbey. Au départ, Lord Grantham hésite, mais il finit par accepter, car l’argent du tournage permettra de réparer le toit endommagé du château. La plupart des domestiques sont ravis à l’idée de côtoyer des vedettes hollywoodiennes. 

La famille se sépare alors : une partie part en France pour découvrir la villa et ses mystères, tandis que d’autres restent à Downton pour superviser le tournage. Les difficultés du film entraînent une mobilisation des domestiques, qui les remplacent dans les figurations et même la scénarisation.

Avec : Hugh Bonneville, Samantha Bond, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern et Maggie Smith...
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Toulon : la base aux technos top secrètes&quot; sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

"Toulon : la base aux technos top secrètes" sur RMC Découverte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 14:05

Sur le même thème...

&quot;Misery&quot;, un huis clos sous haute tension à revoir sur Arte lundi 15 décembre 2025

"Misery", un huis clos sous haute tension à revoir sur Arte lundi 15 décembre 2025

13 décembre 2025 - 12:53

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 13 décembre 2025, les invités reçus par Léa S…

12 décembre 2025 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...