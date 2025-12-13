"Downton Abbey II : Une nouvelle ère" sur France 3 lundi 15 décembre 2025 (vidéo)

Lundi 15 décembre 2025 à 21:10, France 3 diffusera "Downton Abbey II : Une nouvelle ère", suite du premier film "Downton Abbey" adapté de la célèbre série britannique.

L'histoire en quelques lignes...

1928. Quelques années après les événements du premier film, la famille Crawley et leurs domestiques célèbrent le mariage de Tom Branson et Lucy. Peu après, Lady Violet Crawley apprend qu’elle a hérité d’une magnifique villa dans le sud de la France, léguée par un marquis récemment décédé, ce qui surprend tous les siens. Elle souhaite à son tour transmettre cette villa à sa petite-fille Sybbie.

Parallèlement, un réalisateur américain veut tourner un film dans le domaine de Downton Abbey. Au départ, Lord Grantham hésite, mais il finit par accepter, car l’argent du tournage permettra de réparer le toit endommagé du château. La plupart des domestiques sont ravis à l’idée de côtoyer des vedettes hollywoodiennes.

La famille se sépare alors : une partie part en France pour découvrir la villa et ses mystères, tandis que d’autres restent à Downton pour superviser le tournage. Les difficultés du film entraînent une mobilisation des domestiques, qui les remplacent dans les figurations et même la scénarisation.

Avec : Hugh Bonneville, Samantha Bond, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern et Maggie Smith...