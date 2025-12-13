"Danse avec les stars" : Ian Ziering & Emma rejoignent le casting de la prochaine saison sur TF1

À l'approche de la diffusion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", TF1 dévoile deux nouvelles personnalités qui rejoignent le casting : Ian Ziering et Emma.

Sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception s'élanceront dans une compétition unique !

Après Laure Manaudou, Julien Lieb, Stéphane Bern et Angélique Angarni-Filopon, TF1 dévoile l'identité de deux nouvelles personnalités :

Ian Ziering, acteur américain

En 1990, Ian Ziering accède à une notoriété mondiale en interprétant Steve Sanders, l'un des personnages principaux de la série culte « Beverly Hills 90210 ». Ce rôle, qui a marqué toute une génération, a propulsé sa carrière sur la scène internationale.

Au fil des années, Ian Ziering construit une carrière éclectique au cinéma et à la télévision. Il apparaît notamment dans les films « No Way Back » (1995), « Savate » (1995) ou encore « An American Girl: McKenna Shoots for the Stars » (2012), ainsi que dans de nombreux téléfilms. Il multiplie également les apparitions dans des séries populaires telles que « Melrose Place », « What I Like About You », « Guiding Light », « The Doctors », puis plus tard dans « Les experts Manhattan ».

Au cours des années 2010, Ian Ziering fait un retour marquant sur le devant de la scène grâce à la franchise à succès « Sharknado ». Entre 2013 et 2018, cette saga en six volets s’impose comme un véritable phénomène de la pop culture mondiale. Dans le rôle de Fin Shepard, Ian Ziering se distingue en prêtant vie à un nouveau personnage culte, qui lui vaut une grande popularité sur les réseaux sociaux et l’enthousiasme des fans lors des conventions partout dans le monde.

Ian Ziering se distingue également dans le doublage, prêtant sa voix à de nombreuses séries d’animation telles que « Les Motards de l’espace », «Spider-Man : The Animated Series », « Mighty Ducks », « Godzilla: The Series », « The Legend of Prince Valiant » ou encore au film « L’Âge de glace : Les Lois de l’Univers. »

Emma, chanteuse

Révélée lors de la douzième saison de la « Star Academy », Emma, très largement appréciée du public, s’est créé une place majeure dans le paysage musical pop français.

Après plusieurs semaines d’aventures au château de Dammarie les Lys, une tournée de 40 dates dans toute la France, Emma sort 3 singles dont « Barbie » qui cumule aujourd’hui près d’1 500 000 streams.

Portée par ce succès, elle a dévoilé en octobre dernier son premier EP, « L’amour reste » et dans la foulée s’est produite sur scène pour son premier concert solo, à l’Alhambra qui a affiché complet !

Récemment, Emma a été choisie par Matt Pokora pour assurer sur plusieurs dates, la première partie de son « Adrénaline Tour ». Enfin, la jeune chanteuse finira l’année 2026 en beauté car elle montera sur la scène de l’iconique Trianon.