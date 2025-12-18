recherche
"Le château ambulant" du Studio Ghibli diffusé sur France 4 samedi 20 décembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 18 décembre 2025
"Le château ambulant" du Studio Ghibli diffusé sur France 4 samedi 20 décembre 2025

France 4 poursuit sa programmation exceptionnelle pour vous faire découvrir l’univers poétique et engagé du maître du Studio Ghibli. Samedi 20 décembre 2025 à 21:05 la chaîne diffusera "Le château ambulant".

L'histoire en quelques lignes...

La vie de Sophie, une jeune modiste discrète et réservée, bascule lorsqu’elle est victime d’une malédiction jetée par la Sorcière des Landes. Transformée en vieille femme, Sophie quitte sa ville natale et trouve refuge dans un étrange château mécanique qui se déplace à travers les paysages. Ce château appartient à Hauru, un magicien aussi puissant que mystérieux, connu pour sa beauté et son refus de s’engager dans le conflit armé qui ravage le royaume.

Au fil de son séjour dans le château, Sophie fait la connaissance de Calcifer, un démon du feu lié par un pacte à Hauru, ainsi que de Markl, l’apprenti du magicien. Tandis que la guerre s’intensifie, Sophie tente de briser sa malédiction et découvre peu à peu les secrets qui unissent Hauru, Calcifer et le château ambulant lui-même. Son apparence fluctue au gré de ses émotions, symbolisant son évolution intérieure et son chemin vers l’acceptation de soi.

À travers cette aventure fantastique, Hayao Miyazaki livre une œuvre profondément pacifiste, dénonçant l’absurdité et la destruction engendrées par la guerre.

