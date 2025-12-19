"Charlie et la chocolaterie" à revoir sur TF1 dimanche 21 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, TMC vous proposera de voir ou de revoir "Charlie et la chocolaterie", un film américain réalisé par Tim Burton, sorti en 2005, avec Johnny Depp et Freddie Highmore.

L'histoire en quelques lignes...

Charlie Bucket est un petit garçon vivant avec ses parents et ses quatre grands-parents dans une frêle maison en bois, non loin d'une immense chocolaterie dirigée par Willy Wonka, auquel la famille voue une profonde admiration. Il y a fort longtemps, Wonka a pris la décision de fermer à jamais la chocolaterie à tout visiteur à la suite de nombreuses actions d'espionnage aux fins de lui voler ses recettes, ce qui l'a également amené à licencier tous ses employés, dont Joe, le grand-père de Charlie. Un jour d'hiver, Willy Wonka annonce qu'il organise un grand concours : il a placé dans cinq tablettes de chocolat, distribuées à travers le monde, cinq tickets d'or. Ceux qui les trouveront gagneront alors une visite guidée de la chocolaterie ainsi qu'un approvisionnement de chocolat à vie, et un des cinq gagnants se verra offrir un cadeau spécial à la fin de la visite.

Les ventes de Wonka montent en flèche et les quatre premiers tickets sont rapidement trouvés. Les gagnants sont alors Augustus Gloop, un garçon allemand très glouton ; Veruca Salt, la fille du patron d'une lucrative entreprise britannique, pourrie-gâtée par ses riches parents ; Violette Beauregard, une jeune mâcheuse de chewing-gum américaine sportive et arrogante, élevée dans le culte de la performance par sa mère ; et Mike Teavee, un garçon américain surdoué, passionné de jeux vidéo et de télévision et au mauvais caractère.

Charlie essaye à deux reprises de trouver un ticket, mais les deux tablettes qu'il parvient à s'acheter n'en contiennent pas. Après avoir entendu une rumeur selon laquelle le dernier ticket aurait été trouvé en Russie, Charlie trouve un billet de 10 dollars dans la rue, et en profite pour s'acheter une tablette de chocolat Wonka. Au même moment, une femme dans la boutique lisant le journal annonce que le ticket russe était un faux, et Charlie découvre le véritable cinquième et dernier ticket dans sa tablette. On lui propose alors d'importantes sommes d'argent contre ce ticket, mais il décide de le garder et invite son grand-père Joe à l'accompagner lors de la visite.

Les cinq enfants et leurs familles sont accueillis dans la cour de la chocolaterie par Wonka, qui les emmène dans des différentes usines, plus loufoques les unes des autres. Les différents défauts de caractère des quatre enfants indisciplinés les amènent tour à tour à leur perte...