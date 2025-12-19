recherche
Cinéma

"Le Père Noël est une ordure" à revoir sur France 2 dimanche 21 décembre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 19 décembre 2025 102
Dimanche 21 décembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Le Père Noël est une ordure", le cultissime film de Jean-Marie Poiré adapté de la pièce de théâtre du Splendid créée en 1979.

L'histoire en quelques lignes...

Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association « SOS Détresse Amitié », des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Au fil de la soirée, Pierre Mortez et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent tour à tour la visite de leur voisin bulgare, M. Preskovitch, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays — toutes aussi infectes les unes que les autres —, de Katia, un travesti dépressif, de Josette (dite « Zézette »), la « petite protégée » de Thérèse, ainsi que de Félix, le fiancé miteux de Josette (violent envers Josette et voleur invétéré) déguisé en père Noël, sans oublier Mme Musquin, la présidente de l'association, qui reste coincée dans l'ascenseur à deux reprises, attendant le dépanneur.

Après moult péripéties et alors que tout semble revenir à la normale, Josette, pour vider le pistolet de Félix et le rendre inoffensif, tue malencontreusement le dépanneur de l'ascenseur à travers la porte d'entrée du local.

Josette et Félix, nullement effrayés, découpent le cadavre en morceaux qu'ils emballent dans du papier-cadeau. Tout le monde se rend ensuite au zoo de Vincennes pour jeter les paquets dans les enclos des animaux carnivores, afin d'effacer toute trace.
Dernière modification le vendredi, 19 décembre 2025 09:37
Cinéma
Suivez nous...