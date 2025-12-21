"Maman, j'ai encore raté l'avion !" avec Macaulay Culkin rediffusé sur TF1 mardi 23 décembre 2025

Mardi 23 décembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera le film "Maman, j'ai encore raté l'avion ! " réalisé par Chris Columbus, sorti en 1992 au cinéma.

"Maman, j'ai encore raté l'avion !" est la suite des aventures de Kevin McCallister, le jeune garçon espiègle et débrouillard incarné par Macaulay Culkin.

L'histoire en quelques lignes...

La famille McCallister s'apprête à passer ses vacances de Noël à Miami, en Floride. Kate et Peter McCallister font bien attention à ne pas oublier leur fils Kevin, comme ils l'avaient fait l'année précédente. Cependant, à l'aéroport, Kevin se trompe d'avion et s'embarque par mégarde pour New York en suivant un autre individu qui portait les mêmes vêtements que son père. Toutefois, grâce à la carte de crédit de son père, il visite la ville et séjourne au luxueux palace Plaza Hotel, situé en face de Central Park.

Mais les deux cambrioleurs du premier film, Harry et Marvin, se sont évadés de prison et tombent par pur hasard une deuxième fois sur le jeune garçon. Rancuniers, Harry et Marvin poursuivent le jeune Kevin.

Ce dernier entreprend alors, seul dans New York, de faire échouer le nouveau projet des casseurs flotteurs, renommés « les casseurs poisseux », qui est de braquer un magasin de jouets.

Les pièges de Kevin sont toujours aussi inventifs et drôles, offrant de nombreux moments de rire.

"Maman, j'ai encore raté l'avion !" est une comédie familiale pleine d'aventures et d'humour, parfaite pour se détendre en famille à l'approche des fêtes de Noël.