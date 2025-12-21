"Une belle rencontre" de Lone Scherfig à revoir sur NOVO 19 mardi 23 décembre 2025 (vidéo)

Mardi 23 décembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Une belle rencontre", une comédie dramatique britannique de Lone Scherfig qui mélange avec brio humour, romance et émotion sur fond de Seconde Guerre mondiale.

L'histoire en quelques lignes...

Pendant le Blitz, alors que Londres est bombardée quotidiennement, Catrin Cole (Gemma Arterton), une jeune femme pleine d’esprit mais encore hésitante, est engagée par le service de propagande britannique pour travailler comme scénariste dans une équipe de cinéma. Sa mission est d’aider à écrire un film destiné à remonter le moral de la population britannique et à encourager l’engagement des États-Unis dans la guerre.

Dans cette équipe d’hommes, Catrin doit s’imposer professionnellement. Elle travaille aux côtés de Tom Buckley (Sam Claflin), scénariste expérimenté mais parfois cynique, avec qui elle développe une relation complexe mêlant complicité, tensions et attirance.

"Une belle rencontre" est un hommage vibrant au pouvoir du cinéma et à la résilience humaine.