Culte : "Les sous-doués" à revoir sur TMC jeudi 25 décembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 décembre 2025 à 21:25, TMC vous proposera de voir ou de revoir le cultissime film "Les sous-doués" de Claude Zidi, sorti en 1980.

L'histoire en quelques lignes...

Les élèves d'un cours privé multiplient les facéties et tentent de décrocher leur baccalauréat sans se fatiguer.

Cependant, la directrice décide d'appliquer des méthodes plus répressives afin d'obliger ses élèves d'avoir leur bac à tout prix. Cependant, ces derniers mettent également des farces répressives contre les enseignants en représailles.

Mais cela ira trop loin, et une farce de trop créera un concours de circonstances en faisant exploser l'école. Se retrouvant devant la justice, les élèves, pour éviter la prison, doivent obtenir le bac, quitte à tricher.

Avec : Daniel Auteuil (Bébel), Raymond Bussières (Gaston), Hubert Deschamps (Léon Jumaucourt), Tonie Marshall (Catherine Jumaucourt), Maria Pacôme (Lucie Jumaucourt)