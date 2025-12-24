Le film "Cendrillon" de Kenneth Branagh à revoir sur M6 vendredi 26 décembre 2025 (vidéo)

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Cendrillon" réalisé en 2015 par Kenneth Branagh produit par les studios Disney.

L'histoire en quelques lignes...

La jeunesse d'Ella vit heureuse, entourée de ses deux parents aimants bien que son père, commerçant riche et prospère, soit régulièrement absent en raison de sa profession. Elle vit heureuse des années durant, jusqu'au jour où sa mère tombe subitement malade. Elle succombe en quelques jours, après avoir confié à Ella un grand conseil de vie : toujours être courageuse et bienveillante.

Des années plus tard, Ella est devenue une jeune femme et vit toujours avec son père. Ce dernier lui parle, un matin, de Lady Tremaine, la veuve respectable de Lord Sir Francis Tremaine, un ami décédé qui était un riche marchand, qu'il avait rencontré lors d'un de ses voyages. Il souhaite écrire une nouvelle page dans sa vie et l'installer chez eux, donnant ainsi à Ella deux quasi-sœurs et une belle-mère. Cependant, Lady Tremaine et ses deux filles sont loin d'être « respectables » et rendent la vie dure à Ella, ne pensant qu'à leur propre confort. Un soir, le père d'Ella lui annonce qu'il doit repartir en voyage. Ses deux quasi-sœurs lui ayant commandé divers accessoires de mode, il lui demande alors ce qu'elle souhaiterait qu'il lui ramène. Elle ne demande qu'à le voir revenir.

Après le départ de son père, Ella se retrouve seule avec sa belle-famille, sa méchante belle-mère et ses deux quasi-sœurs, et est vite abusée par sa méchante belle-mère et aussi par ses deux quasi-sœurs. Le cocher rapporte quelques mois plus tard la nouvelle de la mort de son père, tombé malade sur la route. Tandis qu'Ella pleure sa perte, Lady Tremaine s'inquiète des finances de la maison, car le père était la seule source de revenus de la famille. Ella commence alors peu à peu à remplir les fonctions des employés renvoyés par souci d'économie et un matin, Anastasie et Javotte, ses deux quasi-sœurs lui trouvent un surnom : Cendrillon, après l'avoir trouvée le visage souillé de cendres.