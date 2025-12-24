"Miss Potter" avec Renée Zellweger et Ewan McGregor à revoir sur Arte vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Miss Potter", un drame biographique qui retrace la vie de la célèbre auteure et illustratrice de livres pour enfants, Beatrix Potter.

L'histoire en quelques lignes...

Londres, 1901. Beatrix Potter, 32 ans et toujours célibataire, n’a d’autre ambition que le mariage auquel la destine sa famille de la grande bourgeoisie victorienne. Merveilleuse conteuse et illustratrice de talent, la jeune femme imagine des univers peuplés de charmants animaux à l’aquarelle – lapins, oies, souris et écureuils anthropomorphes – auxquels elle sait admirablement insuffler la vie.

Démarchant les éditeurs dans l’espoir de publier son premier livre pour enfants, Pierre Lapin, elle frappe, manuscrit sous le bras, à la porte des frères Warne. D’abord dubitatifs, ils acceptent finalement de prendre en charge l’édition de l’album qu’ils confient à Norman, benjamin de la fratrie, débutant dans le métier. Succès immédiat de librairie, cette première collaboration dépasse les espérances.

Bientôt, la complicité professionnelle entre l’autrice et son éditeur se mue en sentiments plus profonds. Mais les Potter voient d’un mauvais œil l’arrivée d’un commerçant dans leur famille…

Avec : Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn, Bill Paterson, Matyelok Gibbs, Lloyd Owen, Anton Lesser.