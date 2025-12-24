recherche
"Moi, moche et méchant 2" à revoir sur TFX vendredi 26 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 24 décembre 2025 126
"Moi, moche et méchant 2" à revoir sur TFX vendredi 26 décembre 2025

Vendredi 26 décembre 2025 à 21:10, TFX rediffusera "Moi, moche et méchant 2", qui marque le passage de Gru du statut de super-vilain à celui de père de famille et agent secret...

L'histoire en quelques lignes...

Gru s'est complètement retiré du monde criminel pour élever ses trois filles (Margo, Édith et Agnès) et s'est lancé dans une reconversion surprenante : la fabrication de confitures et de gelées.

C'est alors qu'il est recruté par l'Agence Vigilance de Lynx (AVL), une organisation ultra-secrète dirigée par Silas de Lamolefès. Sa mission ? Retrouver un criminel qui a dérobé le PX-41, un sérum capable de transformer n'importe quelle créature inoffensive en un monstre violet indestructible et féroce.

En parallèle, les Minions vivent leurs propres aventures, souvent chaotiques et très drôles.

Le film mêle action, humour et émotions, en montrant l’évolution de Gru, qui doit choisir entre son passé, ses nouvelles responsabilités et la possibilité d’être heureux autrement que comme méchant.

