"Le voyage de Chihiro" du Studio Ghibli sur France 4 samedi 27 décembre 2025

Samedi 27 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Le voyage de Chihiro", un chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli. Une fable initiatique qui mêle folklore japonais, critique de la société moderne et aventure fantastique.

L'histoire en quelques lignes...

Chihiro, une fillette de 10 ans capricieuse et craintive, déménage avec ses parents. En chemin, son père prend un raccourci et la famille se retrouve devant un tunnel mystérieux. De l'autre côté, ils découvrent un village qui semble abandonné. Les parents, attirés par l'odeur de mets délicieux, s'installent dans un restaurant vide et dévorent la nourriture.

À la tombée de la nuit, le village s'anime de créatures étranges (esprits et dieux). Terrifiée, Chihiro retrouve ses parents transformés en cochons pour avoir mangé la nourriture des dieux. Bloquée dans ce monde parallèle, elle commence à devenir transparente.

Elle est sauvée par un jeune garçon nommé Haku, qui lui explique que pour survivre et sauver ses parents, elle doit obtenir un travail dans l'immense établissement thermal régenté par la cruelle sorcière Yubaba.

Chihiro signe un contrat avec la sorcière qui lui dérobe son nom en échange d'un emploi. Elle s'appelle désormais Sen. Si elle oublie son vrai nom, elle restera prisonnière de ce monde à jamais. Au fil de ses rencontres, Chihiro gagne en courage et en maturité.

Pour sauver Haku, qui est sous l'emprise maléfique de Yubaba, Chihiro entreprend un voyage en train vers la sœur jumelle de la sorcière, Zeniba.