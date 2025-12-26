Le film "Captain Marvel" à revoir sur TF1 dimanche 28 décembre 2025 (vidéo)

Dimanche 28 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Captain Marvel", un film

L'histoire en quelques lignes...

Carol Danvers, une pilote de l’US Air Force, est devenue une guerrière d’élite après un mystérieux accident. Amnésique, elle se bat au sein de l’empire Kree contre les Skrulls, une race extraterrestre présentée comme ennemie.

En revenant sur Terre, Carol découvre peu à peu son passé et la vérité sur le conflit entre les deux camps. Aidée par Nick Fury, elle comprend que sa mémoire a été manipulée et que ses pouvoirs proviennent d’une énergie cosmique exceptionnelle.

En acceptant pleinement qui elle est, Carol reprend le contrôle de ses capacités, choisit son propre camp et devient Captain Marvel, l’une des héroïnes les plus puissantes de l’univers Marvel, prête à protéger la Terre et à rétablir la justice à l’échelle de la galaxie.

Avec : Brie Larson (Carol Danvers), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Jude Law (Yon-Rogg).