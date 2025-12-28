recherche
"Madame Doubtfire" avec Robin Williams à revoir sur TF1 mardi 30 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 196
Mardi 30 décembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Madame Doubtfire", un film de Chris Columbus, sorti en 1994 au cinéma, avec Robin Williams.

L'histoire en quelques lignes...

Daniel Hillard est un père aimant mais immature, passionné par ses enfants. Après un divorce difficile, le tribunal lui retire la garde et il ne peut voir ses trois enfants qu’une fois par semaine. Désespéré à l’idée de les perdre, Daniel décide d’élaborer un plan audacieux : se déguiser en gouvernante britannique âgée, Madame Doubtfire, afin d’être engagé pour s’occuper d’eux au quotidien.

Grâce à ce subterfuge, il partage à nouveau la vie de ses enfants, apprend à mieux les comprendre et à assumer ses responsabilités de père. Mais maintenir cette double identité devient de plus en plus compliqué, surtout lorsque sa véritable personnalité menace d’être découverte.

À travers des situations à la fois comiques et touchantes, le film aborde les thèmes de la famille, de la parentalité, du divorce et de la maturité émotionnelle.

Cette comédie familiale, portée par l’interprétation mémorable de Robin Williams, mêle humour et émotion pour délivrer un message sincère sur l’amour parental et l’importance d’être présent pour ses enfants.

Avec : Pierce Brosnan (Stu), Sally Field (Miranda Hillard), Robin Williams (Daniel Hillard / Madame Doubtfire), Harvey Fierstein (Frank)

