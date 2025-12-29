recherche
"Le château dans le ciel" du Studio Ghibli sur France 4 mercredi 31 décembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 29 décembre 2025 142
"Le château dans le ciel" du Studio Ghibli sur France 4 mercredi 31 décembre 2025

Mercredi 31 décembre 2025 à 21:05, France 4 diffusera "Le Château dans le ciel" réalisé par Hayao Miyazaki, le tout premier film du studio Ghibli. C'est un chef-d'œuvre d'aventure mêlant technologie steampunk, magie et écologie.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire commence par une rencontre magique : Sheeta, une jeune fille mystérieuse, tombe du ciel et flotte doucement jusqu'au sol grâce à un pendentif brillant. Elle est rattrapée par Pazu, un garçon qui travaille dans une mine. Pazu rêve de découvrir Laputa, une île volante légendaire que tout le monde croit être une invention, sauf lui.

Très vite, les deux enfants se retrouvent poursuivis par deux groupes très différents. D'un côté, il y a une bande de pirates menée par la dynamique Dora, qui veut voler les trésors de l'île. De l'autre, il y a l'armée et un homme inquiétant nommé Muska, qui veut utiliser la technologie secrète de Laputa pour dominer le monde. Sheeta est la clé de tout cela car elle est la descendante des rois qui vivaient autrefois sur cette île.

Au cours de leur voyage, les enfants finissent par devenir amis avec les pirates, qui se révèlent avoir un grand cœur. Ensemble, ils réussissent à atteindre l'île volante après avoir traversé une immense tempête. Sur place, ils découvrent un endroit magnifique et calme, où la nature a repris ses droits et où des robots s'occupent des fleurs et des oiseaux.

Avec les voix de Olivier Martret, Manon Azem, Perrette Pradier, Yves Barsacq, Pierre Tessier...

Suivez nous...