Hommage à Brigitte Bardot sur Arte avec la diffusion de "La vérité" lundi 29 décembre 2025

Afin de rendre hommage à Brigitte Bardot récemment disparue, ARTE diffuse ce lundi 29 décembre 2025 à 21:00 "La vérité", un film d'Henri-Georges Clouzot.

L'histoire en quelques lignes...

Une jeune femme est jugée pour le meurtre de son amant. Un drame aussi précis qu’épris de liberté, où la sensuelle Bardot accède au statut de tragédienne.

Dominique Marceau, jeune femme au charme dévastateur, passe en cour d’assises. Accusée d’avoir assassiné son amant, Gilbert Tellier, elle clame qu’il s’agit d’un geste commis par désespoir. Mais nul ne la croit. Son avocat a lui-même abandonné l’idée de la sortir des griffes du défenseur de la partie civile. Avec la complicité du président du tribunal, ce dernier revient sur la vie débauchée de la jeune femme pour en dessiner un portrait peu flatteur : égoïste, instable, provocatrice et oisive, Dominique aurait volé le petit ami de sa sœur Annie par pure jalousie...

"Tout le monde dit la vérité, mais ce n’est jamais la même. J’ai voulu montrer cette ambiguïté constante et les différents éclairages qu’on peut donner d’un même événement", dira Henri-Georges Clouzot de ce grand film de prétoire, pour lequel il s’est inspiré de l’affaire Pauline Dubuisson – une étudiante jugée sept ans plus tôt pour le meurtre de son ex-amant –, qui défraya la chronique.

Avec maestria, le cinéaste en restitue l’atmosphère et les enjeux, entre conflit de générations et émancipation féminine encore mal vécue à l’aube de ces années 1960, tant il est d’abord reproché à la jeune femme sa liberté sentimentale et sexuelle.

S’entourant de ses grands acteurs habituels – Charles Vanel et sa dérision savoureuse, l’excellent Louis Seigner et Paul Meurisse, parfait en avocat cruel, qui lâche cyniquement à l’accusée : "C’est la troisième ou quatrième fois que vous ratez vos suicides. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats" –, le réalisateur fait aussi appel à la jeune garde de l’époque : Sami Frey, dans l’un de ses meilleurs rôles, Jacques Perrin et, surtout, l’icône Brigitte Bardot, fraîchement auréolée de son triomphe dans Et Dieu... créa la femme, qui se révèle une époustouflante tragédienne.

Alors que la vie privée de la nouvelle star était déjà jetée en pâture, elle commentera : "Il me semblait que se déroulait mon propre procès." D’où sa performance, d’une saisissante vérité...