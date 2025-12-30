Le film "Aquaman" à revoir sur TF1 jeudi 1er janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Aquaman", le premier volet de la franchise qui raconte les origines d'Arthur Curry, fils métis d'un gardien de phare et d'Atlanna, la reine d'Atlantis.

L'histoire en quelques lignes...

Arthur Curry, alias “Aquaman”, est un super-héros dont l'univers de prédilection est le monde aquatique. Préférant vivre dans le monde des humains à la surface, les velléités bellicistes des Atlantes partisans de la guerre avec la Surface vont l'amener à devenir le roi des océans.

En 1985 dans le Maine, le gardien de phare Tom Curry découvre Atlanna, une Atlante blessée, qu'il recueille et soigne. L'homme de la terre et la femme de la mer tombent vite amoureux. De leur amour naît un fils, Arthur. Lorsque les hommes du roi Orvax de l'Atlantide retrouvent sa promise Atlanna, celle-ci doit retourner dans son royaume et laisser son fils à Tom, craignant que les Atlantes ne les tuent tous les trois si elle ne revient pas.

33 ans plus tard, Arthur est devenu Aquaman, après des années d'entraînement avec son mentor Nuidis Vulko. Alors qu'il sauve les matelots d'un sous-marin russe de classe Akula, Aquaman se fait un nouvel ennemi, le pirate David Kane, lorsqu'il laisse mourir son père Jesse dans le submersible qui sombre vers les abysses. Il s'avère que les Kane ont été secrètement mandatés par Orm, roi de l'Atlantide et demi-frère d'Arthur, pour manipuler le Roi Nérée du royaume de Xebel qu'il veut rallier à son projet d'attaque des hommes de la terre, surnommés les Surfaciens. En effet, Orm est excédé par les exactions commises par le monde de la surface sur les océans (pollution, surpêche) et a décidé de déclarer la guerre aux Surfaciens. Or pour cela, il lui faut l'appui d'au moins trois autres populations sous-marines (et ainsi obtenir une majorité de quatre royaumes sur sept), et le seul moyen de les avoir à ses côtés est de rallier le roi Nérée, pour soumettre les deux autres l'une après l'autre.

Alors que Vulko et Orm rencontrent Nérée dans un coin reculé de l'océan, ils sont attaqués par l'Akula. De nombreux Atlantes sont tués dans l'affrontement. C'est ce qu'il fallait pour convaincre Nérée, jusque-là réticent ; il décide dès lors de se joindre à Orm et ils lancent un avertissement au monde de la surface : une vague gigantesque s'abat sur les côtes, rejetant les navires humains et des tonnes de déchets sur les côtes et rendant les plages inutilisables. Arthur en fait les frais : alors qu'il rentrait chez lui avec son père en voiture, la vague s'est abattue sur leur voiture, manquant de noyer son père. Mera, fille du roi Nérée et promise d'Orm, sauve la vie de Tom grâce à ses pouvoirs hydrokinétiques et convainc Arthur de la suivre à l'Atlantide : en tant que fils aîné de la reine Atlanna, Arthur peut contester le trône à Orm, surtout s'il a en sa possession le trident légendaire du roi Atlan qui a été forgé il y a des millénaires mais perdu depuis la chute de l'Atlantide sous l'eau.