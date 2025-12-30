Le film "Ratatouille" des studios Pixar à revoir sur M6 jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Ratatouille", un chef-d'œuvre des studios Pixar réalisé par Brad Bird sorti en 2007.

L'histoire en quelques lignes...

Rémy est un jeune rat vivant dans la campagne française. Contrairement à ses congénères, il possède un odorat et un goût extrêmement raffinés. Son idole est le grand chef étoilé Auguste Gusteau, dont la devise est : "Tout le monde peut cuisiner".

Après avoir été séparé de sa colonie lors d'une évacuation précipitée, Rémy se retrouve dans les égouts de Paris. Guidé par l'esprit imaginaire de Gusteau, il arrive sous les cuisines du prestigieux restaurant du défunt chef. Il y rencontre Alfredo Linguini, un jeune commis maladroit qui n'a aucun talent pour la cuisine mais qui est, sans le savoir, le fils caché de Gusteau.

Rémy et Linguini concluent un accord secret : Rémy se cache sous la toque de Linguini et dirige ses mouvements en lui tirant les cheveux, comme un marionnettiste. Ensemble, ils créent des plats exceptionnels qui redonnent au restaurant sa gloire d'antan.

Avec : Guillaume Lebon (voix de Rémy), Jean-Pierre Marielle (voix d'Auguste Gusteau), Thierry Ragueneau (voix de Linguini) et Pierre-François Martin-Laval (voix d'Émile).