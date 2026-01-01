"Deux fils" avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde à revoir sur France 4 samedi 3 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 3 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Deux fils", un film qui dresse le portrait d’un père et de ses deux fils, chacun perdu à sa manière, entre humour et fragilité.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée.

Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu'il voit s'effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d'écrivain raté.

Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l'amour...

Avec : Vincent Lacoste, Mathieu Capella, Anaïs Demoustier, Benoît Poelvoorde, Noémie Lvovsky...