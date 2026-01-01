recherche
Cinéma

Le film "Mary Poppins" des studios Disney à revoir sur M6 samedi 3 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 1 janvier 2026 105
Le film "Mary Poppins" des studios Disney à revoir sur M6 samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Mary Poppins", l'un des chefs-d'œuvre les plus emblématiques des studios Disney sorti en 1964, mêlant prises de vues réelles et animation.

Monsieur Banks est un employé de banque affairé et son épouse est une suffragette active. Leurs occupations les éloignent de la vie de leurs enfants, Jane et Michael, qui accumulent les bêtises pour tenter d'attirer l'attention de leurs parents. Suite à une nouvelle fugue, leur nounou démissionne.

Les enfants passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux...

À l’aide de chansons, d’aventures extraordinaires et de leçons pleines de fantaisie, elle apprend aux enfants — et à leurs parents — l’importance de l’imagination, de la gentillesse et de la famille.

Accompagnée de son ami Bert, un homme aux multiples talents, Mary Poppins transforme le quotidien des Banks et les aide à se rapprocher avant de repartir aussi soudainement qu’elle est venue.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeunesse, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; au Salvador samedi 3 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

"Echappées belles" au Salvador samedi 3 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

01 janvier 2026 - 12:25

Sur le même thème...

&quot;Deux fils&quot; avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde à revoir sur France 4 samedi 3 janvier 2026 (vidéo)

"Deux fils" avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde à revoir sur France 4 samedi 3 janvier 2026 (vidéo)

01 janvier 2026 - 12:17

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; au Salvador samedi 3 janvier 2026 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

"Echappées belles" au Salvador samedi 3 janvier 2026 sur France 5 avec…

01 janvier 2026 - 12:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...