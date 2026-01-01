Le film "Mary Poppins" des studios Disney à revoir sur M6 samedi 3 janvier 2026

Samedi 3 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Mary Poppins", l'un des chefs-d'œuvre les plus emblématiques des studios Disney sorti en 1964, mêlant prises de vues réelles et animation.

Monsieur Banks est un employé de banque affairé et son épouse est une suffragette active. Leurs occupations les éloignent de la vie de leurs enfants, Jane et Michael, qui accumulent les bêtises pour tenter d'attirer l'attention de leurs parents. Suite à une nouvelle fugue, leur nounou démissionne.

Les enfants passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux...

À l’aide de chansons, d’aventures extraordinaires et de leçons pleines de fantaisie, elle apprend aux enfants — et à leurs parents — l’importance de l’imagination, de la gentillesse et de la famille.

Accompagnée de son ami Bert, un homme aux multiples talents, Mary Poppins transforme le quotidien des Banks et les aide à se rapprocher avant de repartir aussi soudainement qu’elle est venue.