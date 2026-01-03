recherche
Cinéma

"Le gendre de ma vie" avec Kad Merad & Julie Gayet à revoir sur TF1 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 3 janvier 2026 141
"Le gendre de ma vie" avec Kad Merad & Julie Gayet à revoir sur TF1 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Le gendre de ma vie", une comédie réalisée par François Desagnat sortie en décembre 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphane et Suzanne ont trois filles : Gabrielle, Alexia et Raphaëlle.

Cependant, Stéphane a toujours souhaité avoir un garçon, à telle enseigne qu'il apprécie plus que de raison tous les futurs gendres que ses filles lui présentent. Il appréciera en particulier Thomas, un jeune rugbyman que lui présente sa fille cadette, Alexia.

Quand Alexia veut quitter Thomas au profit d'un jeune médecin maladroit, Stéphane ne l'entend pas de cette oreille.

Avec : Kad Merad (Stéphane), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Pauline Etienne (Alexia).
Dernière modification le samedi, 03 janvier 2026 11:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les choses de la vie&quot; avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

"Les choses de la vie" avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

03 janvier 2026 - 12:09

Sur le même thème...

&quot;Les choses de la vie&quot; avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

"Les choses de la vie" avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

03 janvier 2026 - 12:09

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 3 janvier 2026 sur TF1, les repor…

03 janvier 2026 - 00:01 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...