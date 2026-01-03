"Le gendre de ma vie" avec Kad Merad & Julie Gayet à revoir sur TF1 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Le gendre de ma vie", une comédie réalisée par François Desagnat sortie en décembre 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphane et Suzanne ont trois filles : Gabrielle, Alexia et Raphaëlle.

Cependant, Stéphane a toujours souhaité avoir un garçon, à telle enseigne qu'il apprécie plus que de raison tous les futurs gendres que ses filles lui présentent. Il appréciera en particulier Thomas, un jeune rugbyman que lui présente sa fille cadette, Alexia.

Quand Alexia veut quitter Thomas au profit d'un jeune médecin maladroit, Stéphane ne l'entend pas de cette oreille.

Avec : Kad Merad (Stéphane), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Pauline Etienne (Alexia).