"Le gendre de ma vie" avec Kad Merad & Julie Gayet à revoir sur TF1 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Stéphane et Suzanne ont trois filles : Gabrielle, Alexia et Raphaëlle.
Cependant, Stéphane a toujours souhaité avoir un garçon, à telle enseigne qu'il apprécie plus que de raison tous les futurs gendres que ses filles lui présentent. Il appréciera en particulier Thomas, un jeune rugbyman que lui présente sa fille cadette, Alexia.
Quand Alexia veut quitter Thomas au profit d'un jeune médecin maladroit, Stéphane ne l'entend pas de cette oreille.
Avec : Kad Merad (Stéphane), Julie Gayet (Suzanne), François Deblock (Bertrand), Pauline Etienne (Alexia).