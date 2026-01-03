"Les apparences" avec Karin Viard et Benjamin Biolay sur France 3 lundi 5 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 5 janvier 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Les apparences", un film réalisé par Marc Fitoussi avec Karin Viard et Benjamin Biolay dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Ève et Henri, un couple de Français très riches et respectés, vivent à Vienne, en Autriche. Ils mènent une vie qui semble parfaite : lui est un chef d'orchestre célèbre et elle s'occupe de l'image de leur famille.

Tout bascule quand Ève découvre que son mari la trompe avec l'institutrice de leur fils Malo. Blessée dans son orgueil, elle refuse de divorcer pour ne pas gâcher sa réputation. Elle décide alors de se venger en secret pour faire renvoyer la maîtresse de son mari. Mais son plan dérape lorsqu'elle rencontre Jonas, un jeune homme qui commence à la harceler et à menacer de dévoiler ses secrets.

L'histoire devient alors un drame criminel. Lors d'une dispute qui tourne mal, Ève et Henri finissent par tuer Jonas par accident. Au lieu de se dénoncer, ils décident de cacher le corps et de mentir à tout le monde pour protéger leur vie de luxe.

Avec : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Catherine Samie, Philippe Resimont, Martine Schambacher.