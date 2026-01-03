"Les choses de la vie" avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

Lundi 5 janvier 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Les choses de la vie", le premier drame psychologique de Claude Sautet, avec Romy Schneider et Michel Piccoli.

L'histoire en quelques lignes...

Pierre roule vers Rennes. Il repense à sa dispute avec Hélène, qui jalouse son passé avec Catherine, à l'ancienne vie qu'il avait construite : une famille, des amis, une maison à l'île de Ré… Il s'arrête en chemin, écrit une lettre de rupture qu'il n'envoie pas. Il laisse finalement un message ardent à Hélène. Au milieu d'un carrefour, une camionnette cale. Pierre perd le contrôle de sa voiture.

Sa vie défile de plus belle. Plus que des souvenirs, des instants lui reviennent : une bagarre joyeuse sur le bateau, Hélène riant aux éclats serrée contre lui à vélo…

Portrait de groupe avec homme

Ce film constitue le premier jalon de l'œuvre de Claude Sautet, qui s'affirme alors comme le portraitiste de la classe moyenne française – ses bouffes, ses divorces et ses maisons de campagne –, fresque qu'il poursuivra durant deux décennies. Il entame aussi une collaboration fructueuse avec Michel Piccoli et Romy Schneider.

Si le film se concentre sur le personnage de Pierre, Sautet esquisse déjà les ambiances de groupes dont il se fera bientôt une spécialité. On replonge avec nostalgie dans l'atmosphère enfumée de l'aube des années 1970 et sa romantique absence de portables (avec son corollaire : les secours mettent plus de temps à venir). Période intermédiaire durant laquelle les femmes travaillent mais subissent les velléités d'hommes fragiles et irascibles.

Michel Piccoli incarne avec beaucoup de charme cet amoureux un peu paumé en cavale. Au top de sa beauté, Romy Schneider lui oppose sa fragilité avec une confondante vérité. Ce couple qui tente de refaire sa vie et se heurte à son absence d'enfant et d'histoire commune reste très actuel.

Admirablement montée, la célèbre scène de l'accident, montré à plusieurs vitesses et sous plusieurs angles, s'emboîte parfaitement aux bribes sensuelles de souvenirs.

Dernier atout de ce road movie fondateur : Boby Lapointe, en guest, qui joue avec sa chantante faconde le conducteur de la fatale camionnette.