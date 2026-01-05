recherche
Cinéma

Le film "Garde à vue" de Claude Miller à revoir sur Arte mercredi 7 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 245
Le film "Garde à vue" de Claude Miller à revoir sur Arte mercredi 7 janvier 2026

Mercredi 7 janvier 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir le film "Garde à vue", un face-à-face d’une intensité inoubliable entre Lino Ventura et Michel Serrault orchestré par Claude Miller.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d’une fillette violée et étranglée a été retrouvé dans les dunes. Huit jours plus tôt, on avait trouvé dans la même région une autre fillette ayant subi le même sort.

Cherbourg, six semaines plus tard, le soir de la Saint-Sylvestre : l’inspecteur Antoine Gallien (Lino Ventura), secondé par son adjoint Belmont (Guy Marchand), reçoit au commissariat le notaire Martinaud (Michel Serrault), notable local. Martinaud connaissait bien l’une des fillettes, et un certain mystère plane sur sa vie privée.

Le huis clos oppressant et implacable commence…

Partition musicale

Le projet de Garde à vue fut d'abord initié par Michel Audiard, qui souhaitait adapter un roman de la collection Série noire, À table !, de John Wainwright.

La mise en scène, proposée à Yves Boisset puis à Costa-Gavras, échut finalement à Claude Miller, alors cantonné à la publicité depuis l'échec de son deuxième long métrage, Dites-lui que je l'aime.

Le succès du film allait relancer sa carrière... Le face-à-face entre Lino Ventura et Michel Serrault, l'un et l'autre au sommet, obéit au rythme millimétré des dialogues d'Audiard, ici d'une magnifique sobriété.

Associés à un montage virtuose, ils apparentent le film à une véritable partition musicale, dont la tonalité ambiguë glisse progressivement vers le tragique. La pluie, la nuit silencieuse qui enveloppe les personnages et l'apparition spectrale de Romy Schneider parachèvent l'atmosphère. Un classique, qui n'a rien perdu de son intensité.

Dernière modification le lundi, 05 janvier 2026 14:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Stade 2, la quotidienne&quot;, un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

05 janvier 2026 - 16:33

Sur le même thème...

&quot;Les choses de la vie&quot; avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

"Les choses de la vie" avec Romy Schneider et Michel Piccoli à revoir sur Arte lundi 5 janvier 2026

03 janvier 2026 - 12:09

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par A…

05 janvier 2026 - 13:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...