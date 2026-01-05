Le film "Garde à vue" de Claude Miller à revoir sur Arte mercredi 7 janvier 2026

Mercredi 7 janvier 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir le film "Garde à vue", un face-à-face d’une intensité inoubliable entre Lino Ventura et Michel Serrault orchestré par Claude Miller.

L'histoire en quelques lignes...

Le corps d’une fillette violée et étranglée a été retrouvé dans les dunes. Huit jours plus tôt, on avait trouvé dans la même région une autre fillette ayant subi le même sort.

Cherbourg, six semaines plus tard, le soir de la Saint-Sylvestre : l’inspecteur Antoine Gallien (Lino Ventura), secondé par son adjoint Belmont (Guy Marchand), reçoit au commissariat le notaire Martinaud (Michel Serrault), notable local. Martinaud connaissait bien l’une des fillettes, et un certain mystère plane sur sa vie privée.

Le huis clos oppressant et implacable commence…

Partition musicale

Le projet de Garde à vue fut d'abord initié par Michel Audiard, qui souhaitait adapter un roman de la collection Série noire, À table !, de John Wainwright.

La mise en scène, proposée à Yves Boisset puis à Costa-Gavras, échut finalement à Claude Miller, alors cantonné à la publicité depuis l'échec de son deuxième long métrage, Dites-lui que je l'aime.

Le succès du film allait relancer sa carrière... Le face-à-face entre Lino Ventura et Michel Serrault, l'un et l'autre au sommet, obéit au rythme millimétré des dialogues d'Audiard, ici d'une magnifique sobriété.

Associés à un montage virtuose, ils apparentent le film à une véritable partition musicale, dont la tonalité ambiguë glisse progressivement vers le tragique. La pluie, la nuit silencieuse qui enveloppe les personnages et l'apparition spectrale de Romy Schneider parachèvent l'atmosphère. Un classique, qui n'a rien perdu de son intensité.