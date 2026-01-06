recherche
Le film "Django Unchained" de Quentin Tarantino rediffusé sur France 4 jeudi 8 janvier 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 6 janvier 2026
Jeudi 8 janvier 2026 à 21:05, France 4 rediffusera "Django Unchained", un film de Quentin Tarantino sorti en 2012 avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson et Kerry Washington.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le Sud des États-Unis, peu avant la Guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un ancien dentiste allemand devenu chasseur de primes, achète l'esclave Django. Schultz a besoin de Django pour identifier les frères Brittle, des criminels qu'il recherche. En échange de son aide, Schultz promet à Django la liberté et une part des primes.

Après avoir traqué et tué les frères Brittle, Django devient l'apprenti de Schultz et se révèle un tireur hors pair. Cependant, sa motivation principale reste de retrouver sa femme, Broomhilda, vendue à un riche et cruel propriétaire de plantation du Mississippi, Calvin Candie.

Schultz et Django élaborent un plan pour s'introduire dans la plantation de Candie en se faisant passer pour des acheteurs intéressés par l'un de ses esclaves combattants. Sur place, ils suscitent la méfiance de Stephen, l'esclave de confiance de Candie.

Alors que le piège se referme, Django et Schultz doivent naviguer dans un environnement brutal et dangereux pour tenter de libérer Broomhilda, quitte à mettre leur propre vie en péril. Leur quête de justice et de liberté les mènera à un affrontement sanglant avec Candie et ses hommes.
