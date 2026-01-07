recherche
"Le sauvage" avec Catherine Deneuve et Yves Montand sur France 5 vendredi 9 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 165
"Le sauvage" avec Catherine Deneuve et Yves Montand sur France 5 vendredi 9 janvier 2026

Vendredi 9 janvier 2026 à 21:00, France 5 vous proposera de revoir "Le sauvage", un film de Jean-Paul Rappeneau avec Catherine Deneuve et Yves Montand.

L'histoire en quelques lignes...

Nelly (Catherine Deneuve), une jeune Française, décide de rompre brutalement ses fiançailles avec Vittorio, un Italien volcanique. Dans sa fuite éperdue, elle croise le chemin de Martin (Yves Montand), un homme solitaire et mystérieux qui semble n'aspirer qu'à une chose : le calme.

Malgré ses réticences, Martin finit par aider Nelly à s'échapper, pensant se débarrasser d'elle en lui offrant un billet d'avion. C’était sans compter sur la détermination de la jeune femme. Alors que Martin regagne son havre de paix — une île isolée où il cultive ses légumes loin du tumulte du monde — il a la surprise d'y retrouver Nelly, qui l'a devancé.

Martin, qui s’avère être un ancien créateur de parfums de génie ayant tout plaqué pour fuir une vie superficielle, voit son équilibre voler en éclats. Entre la tornade Nelly et l'ermite misanthrope, la cohabitation est d'abord une guerre de tranchées faite de répliques cinglantes et de sabotages domestiques.

 

 

Publié dans Cinéma, Vendredi
