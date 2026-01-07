recherche
Inédit, le film "3 jours max" diffusé sur M6 vendredi 9 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 160
Vendredi 9 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera "3 jours max", un film de Tarek Boudali sorti en 2022 au cinéma et inédit en clair à la télévision.

Trois ans après le succès de "30 Jours Max", Tarek Boudali revient derrière et devant la caméra avec sa bande habituelle.

Dans ce second opus, l’enjeu monte d’un cran : ce n’est plus sa carrière que le maladroit Rayane doit sauver, mais sa propre grand-mère.

L'histoire en quelques lignes...

Rayane, policier parisien toujours aussi gaffeur mais rêvant désormais d'intégrer les services secrets, apprend une nouvelle catastrophique : sa grand-mère adorée (Marie-Anne Chazel) a été kidnappée au Mexique. Les ravisseurs, membres d'un cartel impitoyable, exigent une rançon de deux émeraudes inestimables en échange de sa vie.

Le compte à rebours est lancé : Rayane n'a que 72 heures pour récupérer les pierres et rejoindre le Mexique. Accompagné de ses fidèles et tout aussi excentriques collègues, Tony (Philippe Lacheau) et Pierre (Julien Arruti), il s'embarque dans un périple survitaminé qui les mènera de Paris aux gratte-ciels vertigineux d'Abou Dabi, jusqu'à la jungle mexicaine.
