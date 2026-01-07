recherche
Le film "D'une vie à l'autre" de Georg Maas à revoir sur Arte vendredi 9 janvier 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 7 janvier 2026 166
Vendredi 9 janvier 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "D'une vie à l'autre", un captivant film d'espionnage qui lève le voile sur une page méconnue de l'histoire allemande, porté par les actrices Juliane Köhler et Liv Ullmann.

L'histoire en quelques lignes...

Katrine Evensen a grandi en Allemagne de l’Est, mais vit depuis vingt ans en Norvège, où elle semble mener une existence heureuse.

Née d’une relation illégitime entre une Norvégienne et un soldat allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, Katrine a été placée à sa naissance par l'organisation SS Lebensborn dans un orphelinat réservé aux enfants aryens.

Des années plus tard, après avoir retrouvé la trace de sa mère, elle a réussi à quitter la RDA pour la rejoindre. Mais lorsque, après la chute du mur de Berlin, un avocat lui demande de témoigner dans un procès intenté contre l’État norvégien au nom de ceux qui furent appelés "les enfants de la honte", elle refuse…

Mensonges et crimes d'État

S'emparant de pages sombres de l'histoire allemande – la "germanisation" forcée sous le IIIe Reich et les manipulations effectuées par la Stasi en RDA pendant la guerre froide –, le réalisateur Georg Maas orchestre un captivant thriller où se mêlent usurpation d'identité, mensonges et crimes d'État.

Entre drame familial et grande histoire, un concentré de tension et d'émotion dans lequel brille un magnifique duo d'actrices, Juliane Köhler et Liv Ullmann.

Dernière modification le mercredi, 07 janvier 2026 13:16
Suivez nous...