"Cessez-le-feu" avec Romain Duris à revoir sur France 4 samedi 10 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 8 janvier 2026 157
Samedi 10 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Cessez le feu", un drame historique réalisé par Emmanuel Courcol avec Romain Duris.

L'histoire en quelques lignes...

1923. Des trois fils Laffont ayant vécu l'enfer des tranchées, Georges et Marcel sont rentrés vivants.

Georges a fui ses souvenirs de guerre en Afrique, où il mène une vie aventureuse. Marcel, lui, est invalide de guerre sourd-muet et vit chez leur mère.

De retour à Paris, Georges tente de venir en aide à son frère. Chacun cherche à se raccrocher à un espoir de bonheur. Pour les deux frères, cet espoir prend le visage d'Hélène, la professeure de langue des signes de Marcel, avec laquelle Georges finit par entamer une relation amoureuse...

Le cœur du film explore la difficulté de ces hommes à retrouver une place dans une société qui veut oublier la guerre et "passer à autre chose".

Avec : Romain Duris, Grégory Gadebois, Céline Sallette...
