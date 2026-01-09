Inédit, le film "Là où chantent les écrevisses" diffusé sur TF1 dimanche 11 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Là où chantent les écrevisses", un film d'Olivia Newman adapté du best-seller de Delia Owens, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Kya est une jeune fille abandonnée qui a grandi seule jusqu'à l'âge adulte dans les marécages dangereux de la Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs sur la "Fille des Marais" ont hanté Barkley Cove, isolant la vive et résiliente Kya de sa communauté.

Attirée par deux jeunes hommes du village, Kya s'ouvre à un monde nouveau et surprenant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, la communauté la désigne immédiatement comme principale suspecte.

Au fil de l'enquête, le verdict sur ce qui s'est réellement passé devient de plus en plus incertain, menaçant de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marais...

Avec : Daisy Edgar-Jones (Kya Clark), Taylor John Smith (Tate Walker), Harris Dickinson (Chase Andrews), David Strathairn (Tom Milton).