Salvatore Adamo charmera le plateau de "Basique, le concert" mardi 17 mars 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 149
Salvatore Adamo charmera le plateau de "Basique, le concert" mardi 17 mars 2026 sur France 2 © Morgane Prod

Mardi 17 mars 2026 à 23:00 sur France 2, Salvatore Adamo charmera le plateau de "Basique, le concert" dans une expérience immersive au cours de laquelle elle reviendra sur les morceaux marquants de sa discographie.

Pour cette nouvelle émission inédite, Basique, le concert a l’immense honneur d’accueillir un grand nom de la chanson francophone : Salvatore Adamo.

Protagoniste d’une carrière exceptionnelle s'étirant sur plus de 60 ans et près de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, l'éternel poète prouve une fois de plus qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Fort de la sortie de son dernier album « Des nèfles et des groseilles… » en novembre 2025, Salvatore Adamo s'empare du plateau et déploie sur scène une énergie toujours aussi folle et communicative qu’à ses 30 ans.

Accompagné par ses 8 musiciens, l’artiste nous offre une traversée musicale généreuse où se rencontrent les époques. Le temps d’un concert exclusif, il mêle avec élégance ses nouvelles chansons comme « Le monde a mal » ou le titre éponyme « Des nèfles et des groseilles », à ses tubes intemporels dont il a le secret. Au programme ? La poésie de l'incontournable « Tombe la neige », la douceur de « Mes mains sur tes hanches », l'enthousiasme de « Vous permettez, Monsieur ? » ou encore la ferveur de « C'est ma vie », entre autres...

Fidèle à la signature visuelle de l’émission produite par Morgane Production, l'artiste évolue au cœur d'un dispositif scénique immersif et épuré. Sous les jeux de lumières parfaitement calibrés de Basique, le concert, la générosité, le talent et l’aura de Salvatore Adamo prennent toute leur ampleur, promettant aux téléspectateurs un tête-à-tête intime, vibrant et hors du temps.

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous exceptionnel, installez-vous confortablement, et laissez-vous charmer par Salvatore Adamo.

