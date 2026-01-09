recherche
Cinéma

Inédit, le film "Sage-homme" diffusé sur France 2 dimanche 11 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 9 janvier 2026 171
Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Sage-homme" un récit sensible sur une vocation qui bouscule les clichés, réalisé par Jennifer Devoldère.

L'histoire en quelques lignes...

Léopold (Melvin Boomer) a un rêve : devenir médecin. Mais après avoir échoué de peu au concours d'entrée, il se retrouve orienté par défaut vers l'école de sages-femmes.

Par fierté et peur du jugement, il ment à son entourage (notamment à son père et ses frères) en prétendant avoir réussi le concours de médecine. Il entame sa formation à reculons, avec l'idée de s'en servir comme d'une passerelle pour retourner en médecine plus tard.

Tout change lorsqu'il commence son stage au sein d'une maternité. Il y fait la rencontre de Nathalie (Karin Viard), une sage-femme expérimentée, passionnée, mais au caractère bien trempé et sans filtre.

Au contact de Nathalie et des futures mères, Léopold découvre la réalité brutale et magnifique de ce métier : la douleur, l'intimité, l'urgence, mais aussi le miracle de la naissance. Ses préjugés sur ce métier "féminin" s'effondrent. Il réalise que l'obstétrique demande autant de technicité que d'humanité.

La tension du film repose aussi sur le mensonge de Léopold envers sa famille, qui finit par devenir de plus en plus lourd à porter à mesure qu'il se passionne pour sa nouvelle voie.
Suivez nous...