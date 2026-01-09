"Les trois frères, le retour" à revoir sur TFX dimanche 11 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir "Les trois frères, le retour", un film réalisé par Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, sorti en 2014 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Quelques années après leurs mésaventures et le décès de leur mère, les frères Latour sont à nouveau réunis par la défunte.

Chacun est à une étape difficile de sa vie : Bernard est un comédien raté, Didier se fait passer pour un professeur de philosophie alors qu'il vend des jouets sexuels par correspondance et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar, Moss.

Accompagnés de Sarah, la fille de Bernard, ils vont vivre des rencontres surprenantes tandis que de nouveaux problèmes vont les affecter.