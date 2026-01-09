recherche
Cinéma

"Les trois frères, le retour" à revoir sur TFX dimanche 11 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 9 janvier 2026 151
"Les trois frères, le retour" à revoir sur TFX dimanche 11 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 11 janvier 2026 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir "Les trois frères, le retour", un film réalisé par Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, sorti en 2014 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Quelques années après leurs mésaventures et le décès de leur mère, les frères Latour sont à nouveau réunis par la défunte.

Chacun est à une étape difficile de sa vie : Bernard est un comédien raté, Didier se fait passer pour un professeur de philosophie alors qu'il vend des jouets sexuels par correspondance et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar, Moss.

Accompagnés de Sarah, la fille de Bernard, ils vont vivre des rencontres surprenantes tandis que de nouveaux problèmes vont les affecter.
Dernière modification le vendredi, 09 janvier 2026 11:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; diffusera le témoignage de Chloé qui lutte contre l'anorexie mentale dimanche 11 janvier 2026

"Sept à Huit" diffusera le témoignage de Chloé qui lutte contre l'anorexie mentale dimanche 11 janvier 2026

09 janvier 2026 - 12:03

Sur le même thème...

&quot;La reine du crime présente : Meurtre à l'ambassade&quot; dimanche 11 janvier 206 sur France 3

"La reine du crime présente : Meurtre à l'ambassade" dimanche 11 janvier 206 sur France 3

09 janvier 2026 - 10:44

A ne pas manquer...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 11 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 11 janvier 2026 sur M6, sommaire du magaz…

09 janvier 2026 - 11:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...