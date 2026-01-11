recherche
Inédit, le film "Sous le tapis" de Camille Japy diffusé sur France 4 mardi 13 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 11 janvier 2026 175
Mardi 13 janvier 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Sous le tapis", un drame familial réalisé par Camille Japy dans lequel les secrets refont surface. Un film inédit en clair à la télévision qui dévoile ce que l’on cache pour continuer à vivre.

L'histoire en quelques lignes...

Odile (Ariane Ascaride) s’apprête à fêter son anniversaire. Toute sa famille — ses enfants et ses petits-enfants — est en route pour la rejoindre dans sa maison de campagne. Mais alors qu'elle finit les préparatifs, son mari Jean meurt brutalement d'une crise cardiaque.

Incapable d'accepter cette réalité et ne voulant pas gâcher la fête, Odile prend une décision surréaliste : elle cache le corps de son mari sous le lit et décide de ne rien dire à personne.

Lorsque le secret finit par être découvert, la maison devient le théâtre de réactions explosives...
Suivez nous...