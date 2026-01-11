"Pretty woman" avec Richard Gere et Julia Roberts à revoir sur M6 mardi 13 janvier 2026

Mardi 13 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Pretty Woman", une comédie romantique culte qui revisite le mythe de Cendrillon dans le Los Angeles des années 90.

L'histoire en quelques lignes...

À Los Angeles, Edward Lewis, un riche homme d’affaires solitaire, rencontre par hasard Vivian Ward, une jeune femme débrouillarde vivant de petits boulots. Edward lui propose de l’accompagner pendant une semaine lors de ses rendez-vous professionnels et mondains, en échange d’une rémunération.

Peu à peu, Vivian découvre un monde luxueux qui lui était inaccessible, tandis qu’Edward, habitué aux relations superficielles, s’attache à la spontanéité et à la sincérité de Vivian.

Au fil de la semaine, leur relation évolue bien au-delà de l’accord initial. Vivian gagne en confiance et en estime d’elle-même, et Edward remet en question son mode de vie fondé sur l’argent et la distance émotionnelle. Mais leurs différences sociales et leurs peurs respectives menacent leur histoire.

Avec : Richard Gere (Edward Lewis), Julia Roberts (Vivian Ward), Jason Alexander (Philip Stuckey), Laura San Giacomo (Kit De Luca), Alex Hyde-White (David Morse) et Amy Yasbeck (Elizabeth Stuckey).