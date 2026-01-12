Le film "Jack Reacher" avec Tom Cruise à revoir sur M6 mercredi 14 janvier 2026

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Jack Reacher", un thriller policier "à l'ancienne" qui met en scène Tom Cruise dans le rôle principal.

L'histoire en quelques lignes...

À Pittsburgh, cinq personnes sont abattues par un tireur embusqué. Le suspect, un ancien tireur d’élite de l’armée, est rapidement arrêté. Lors de son interrogatoire, il ne prononce qu’une seule phrase : « Trouvez Jack Reacher ».

Jack Reacher, un ancien enquêteur militaire solitaire et mystérieux, apparaît alors de lui-même. Convaincu que l’affaire est plus complexe qu’elle n’y paraît, il commence à enquêter de façon indépendante. Avec l’aide de l’avocate de la défense, Helen Rodin, Reacher découvre peu à peu que le suspect pourrait être innocent et qu’un vaste complot criminel se cache derrière les apparences.

L’enquête mène Reacher à affronter un réseau violent dirigé par un homme surnommé « The Zec », ancien prisonnier russe, prêt à tout pour protéger ses intérêts.