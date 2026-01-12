"La petite bande" de Pierre Salvadori à revoir sur CStar mercredi 14 janvier 2026 (vidéo)

Mercredi 14 janvier 2026 à 21:10, CStar rediffusera "La petite bande", un film de Pierre Salvadori sorti au cinéma en 2022.

L'histoire en quelques lignes...

Cinq jeunes collégiens, Cat, Fouad, Antoine, Sami et Aimé, vivent en Corse et veulent, pour des raisons écologiques, faire sauter l'usine du coin... Chacun d'eux a ses propres raisons de passer à l'acte, mais l'action les soude. Certains ont vu leurs parents se faire licencier, d'autres ont eu des problèmes avec le directeur de l'usine, l'un ne cherche que des amis.

Lorsque les jeunes arrivent à l’usine pour la faire sauter, ils découvrent qu'une personne se trouve encore à l'intérieur. En pleine improvisation, ils la capturent et l'emmènent avec eux en pleine forêt, dans une cabane surmontée d'une vigie. Pour l'empêcher de partir, ils l'attachent et la droguent. En attendant de trouver une bonne solution…

Avec : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Laurent Capelluto...