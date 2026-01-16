recherche
Cinéma

Le film "Maison de retraite" rediffusé sur TF1 dimanche 18 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 16 janvier 2026 49
Le film "Maison de retraite" rediffusé sur TF1 dimanche 18 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Maison de retraite", un film réalisé par Thomas Gilou en 2022, une comédie sociale qui traite de la rencontre entre les générations et du traitement des personnes âgées.

L'histoire en quelques lignes...

Issu d'un orphelinat, Milann Rousseau ne fait rien de sa vie. Hébergé par Sami, son ami d'enfance et avocat, ce dernier le pousse sans cesse à se responsabiliser.

Après avoir causé des dégâts matériels qui ont manqué tuer une vieille dame dans un supermarché, Milann évite la prison et n'est condamné qu'à une peine de travail d'intérêt général grâce à Sami.

Il va devoir être homme à tout faire dans la maison de retraite Les Mimosas. C'est un véritable cauchemar pour Milann qui ne supporte pas les personnes âgées.

Malgré ses maladresses et son manque de motivation, Milann va s'attacher peu à peu aux pensionnaires tout en découvrant que le directeur de l'établissement, Daniel Ferrand, est un homme corrompu qui détourne l'argent des pensionnaires et néglige leur bien-être pour faire des profits.

Révoltés par cette situation, Milann et les retraités décident d'agir. Ne pouvant pas changer le système de l'intérieur, ils organisent une véritable "évasion" collective pour quitter l'établissement et dénoncer les agissements du directeur.

Avec : Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Marthe Villalonga et Firmine Richard dans les rôles principaux.
Dernière modification le vendredi, 16 janvier 2026 10:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : découvrez Fabien, agriculteur de la saison 21 sur M6

"L'amour est dans le pré" : découvrez Fabien, agriculteur de la saison 21 sur M6

16 janvier 2026 - 10:07

Sur le même thème...

&quot;Main dans la main&quot; avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm sur France 4 samedi 17 janvier 2026

"Main dans la main" avec Valérie Lemercier et Jérémie Elkaïm sur France 4 samedi 17 janvier 2026

15 janvier 2026 - 13:02

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; sur la Côte Ouest de l'Australie, samedi 17 janvier 2026 sur France 5

"Echappées belles" sur la Côte Ouest de l'Australie, samedi 17 ja…

15 janvier 2026 - 13:16 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...