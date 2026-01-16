Le film "Maison de retraite" rediffusé sur TF1 dimanche 18 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de revoir "Maison de retraite", un film réalisé par Thomas Gilou en 2022, une comédie sociale qui traite de la rencontre entre les générations et du traitement des personnes âgées.

L'histoire en quelques lignes...

Issu d'un orphelinat, Milann Rousseau ne fait rien de sa vie. Hébergé par Sami, son ami d'enfance et avocat, ce dernier le pousse sans cesse à se responsabiliser.

Après avoir causé des dégâts matériels qui ont manqué tuer une vieille dame dans un supermarché, Milann évite la prison et n'est condamné qu'à une peine de travail d'intérêt général grâce à Sami.

Il va devoir être homme à tout faire dans la maison de retraite Les Mimosas. C'est un véritable cauchemar pour Milann qui ne supporte pas les personnes âgées.

Malgré ses maladresses et son manque de motivation, Milann va s'attacher peu à peu aux pensionnaires tout en découvrant que le directeur de l'établissement, Daniel Ferrand, est un homme corrompu qui détourne l'argent des pensionnaires et néglige leur bien-être pour faire des profits.

Révoltés par cette situation, Milann et les retraités décident d'agir. Ne pouvant pas changer le système de l'intérieur, ils organisent une véritable "évasion" collective pour quitter l'établissement et dénoncer les agissements du directeur.

Avec : Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Marthe Villalonga et Firmine Richard dans les rôles principaux.