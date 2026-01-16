Le film "BAC Nord" rediffusé sur France 2 dimanche 18 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 18 janvier 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Bac Nord", un film policier inspiré d'un scandale réel ayant secoué la brigade anti-criminalité de Marseille en 2012.

L'histoire en quelques lignes...

En 2012 à Marseille, une des régions aux plus hauts taux de criminalité de France, Grégory (« Greg »), Yassine (« Yass ») et Antoine sont des agents de la BAC Nord. La compagne de Yassine, Nora, est enceinte. Le trio a perdu toute illusion sur l'utilité de son travail, et se sent peu soutenu par la hiérarchie.

Au cours d'une intervention, l'équipage pourchasse un suspect qui se réfugie dans une cité, tenue par les caïds qui y font la loi, et ils se retrouvent forcés de reculer face à leurs provocations car la hiérarchie refuse tout incident. Humilié, Greg se plaint à son supérieur, le capitaine Jérôme Bodin, qui lui propose de démanteler un grand réseau de trafic de drogue dans ce même quartier, afin de satisfaire le préfet.

Dans ce but, Antoine fait appel à son indic, une jeune femme prénommée Amel. Cette dernière accepte de lui donner des informations mais, compte tenu des risques pour sa vie, réclame cinq kilos de résine de cannabis d'une autre provenance que celle du quartier, afin d'éviter de se faire repérer. Le trio pense à utiliser de la résine déjà saisie et destinée à la destruction, mais cela leur est refusé, ils doivent se débrouiller seuls pour en obtenir, la hiérarchie ne veut pas transiger. Chaque nuit, les trois policiers se mettent alors à saisir du cannabis auprès de clients pris sur le fait, ce qui provoque une altercation violente avec le dealer local.

Le trio est alors « grillé » dans les quartiers nord, et quand un autre groupe de la BAC Nord — dans lequel se trouve l’agent Jacques — a besoin de leur aide pour les dégager, ils ne peuvent participer à l’intervention. Après une remontrance, Greg explique à Jacques qu'il doit saisir du cannabis pour sa future opération. Le capitaine Jérôme leur ordonne de faire ces saisies ensemble dans le centre-ville.