"Une femme fantastique" de Sebastien Lelio à revoir sur France 4 jeudi 22 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 20 janvier 2026 164
"Une femme fantastique" de Sebastien Lelio à revoir sur France 4 jeudi 22 janvier 2026 (vidéo)

Jeudi 22 janvier 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Une femme fantastique", le combat d’une femme trans confrontée au deuil et à l’injustice, dans un drame sensible et puissamment humaniste réalisé par Sebastián Lelio.

L'histoire en quelques lignes...

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir.

Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une « sainte famille » qui rejette tout ce qu’elle représente.

Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est : une femme forte, courageuse, digne… Une femme fantastique !

Avec : Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Nicolás Saavedra... 

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

