"Un amour impossible" avec Virginie Efira à revoir sur France 4 samedi 24 janvier 2026 (vidéo)

Samedi 24 janvier 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Un amour impossible", un film de Catherine Corsini adapté du roman éponyme de Christine Angot.

L'histoire en quelques lignes...

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale.

Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour que, à défaut de l'élever, Philippe lui donne son nom.

Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.

Avec : Virginie Efira (Rachel), Niels Schneider (Philippe), Jehnny Beth (Chantal adulte), Estelle Lescure (Chantal adolescente), Ambre Hasaj (Chantal (3/6ans)).

Ce film, réalisé par Catherine Corsini, a été salué par 4 nominations aux César, dont celle de la meilleure actrice pour Virginie Efira.
