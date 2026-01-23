Inédit, le film "Misanthrope" diffusé sur TF1 dimanche 25 janvier 2026 (vidéo)

Dimanche 25 janvier 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Misanthrope" (titre original "To Catch a Killer"), un film policier de Damián Szifrón sorti en 2023 et inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Baltimore, le soir du réveillon du Nouvel An. Alors que les feux d'artifice éclatent, un sniper invisible abat froidement 29 personnes situées dans des appartements ou des fêtes à travers la ville. Le tireur ne laisse aucune trace, aucune empreinte, et fait exploser son propre poste de tir pour effacer toute preuve d'ADN.

Eleanor Falco (Shailene Woodley), une jeune policière de patrouille talentueuse, mais hantée par un passé trouble et des problèmes d'addiction, se retrouve sur les lieux. Ses capacités d'observation et son intuition attirent l'attention de Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn), l'enquêteur principal du FBI. Bien qu'elle ait été recalée du FBI par le passé pour instabilité psychologique, Lammark la recrute comme liaison officielle, convaincu que son esprit "torturé" est le seul capable de comprendre celui du tueur.

L'enquête est rapidement entravée par la bureaucratie, les pressions politiques et les erreurs de la police locale, qui mènent parfois à des bavures tragiques. Eleanor et Lammark finissent par identifier un suspect : Dean Possey (Ralph Ineson).

Dean est un homme brisé par une enfance violente (il a reçu une balle dans la tête accidentellement par son père étant enfant) et rejeté par la société. C'est un "misanthrope" au sens pur, un expert du tir qui ne cherche pas la célébrité, mais semble agir par pur dégoût de l'humanité et par besoin de "soulagement" intérieur.