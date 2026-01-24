recherche
Cinéma

"Le petit locataire" avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 24 janvier 2026 132
"Le petit locataire" avec Karin Viard à revoir sur France 3 lundi 26 janvier 2026 (vidéo)

Lundi 26 janvier 2026 à 21:10, France 3 rediffusera "Le petit locataire", un film réalisé en 2016 par Nadège Loiseau avec Karin Viard.

L'histoire en quelques lignes...

À 49 ans, Nicole Payan (Karin Viard) mène une vie épuisante où elle porte toute sa famille à bout de bras. Elle travaille comme employée de péage et s'occupe de tout dans son foyer situé près de Chambéry.

Un jour, elle ressent des symptômes qu'elle attribue à l'arrivée de la ménopause. Mais après un test de grossesse, le verdict tombe : elle est enceinte.

Ce « petit locataire » imprévu vient dynamiter un quotidien où l’équilibre est déjà précaire. Chez les Payan, personne ne semble vraiment avoir trouvé sa place d’adulte. Le mari, Jean-Pierre, est un ancien gymnaste rêveur qui trompe son chômage en s’investissant dans des projets futiles, tandis que leur fille, Arielle, peine à assumer sa propre maternité et vit encore aux crochets de ses parents. En haut de l’échelle générationnelle, la doyenne de la famille, Mamilette, apporte une dose de fantaisie supplémentaire avec un début de sénilité qui la rend aussi attachante qu’imprévisible.

Nicole voit l'arrivée du bébé comme un signe, celui d'un nouveau départ pour toute la famille...
Suivez nous...