Inédit : "Le dernier duel" de Ridley Scott diffusé sur M6 mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

Mercredi 28 janvier 2026 à 21:10, M6 diffusera "Le dernier duel" de Ridley Scott, un film inédit en clair à la télévision qui se déroule en France au XIVe siècle, en pleine guerre de Cent Ans.

L'histoire en quelques lignes...

Jean de Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille.

Jacques Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour.

Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une accusation qu'il nie - elle refuse de se taire et dénonce son agresseur. L'épreuve de force qui s'ensuit - un duel à mort épuisant - place le destin de chacun d'eux entre les mains de Dieu.

Avec : Matt Damon (Jean de Carrouges), Adam Driver (Jacques Le Gris), Jodie Comer (Marguerite de Carrouges), Ben Affleck (Le Comte Pierre d'Alençon), Harriet Walter (Nicole de Carrouges), Alex Lawther (Roi Charles VI), Marton Csokas (Crespin), William Houston (Herald).