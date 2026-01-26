recherche
Cinéma

"Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" à revoir sur Arte mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 26 janvier 2026 80
"Le fabuleux destin d'Amélie Poulain" à revoir sur Arte mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

Mercredi 28 janvier 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain", un film de Jean-Pierre Jeunet multi-récompensé avec Audrey Tautou.

L'histoire en quelques lignes...

Amélie Poulain a 23 ans et vit à Montmartre.

Après une enfance solitaire et la perte tragique de sa mère, écrasée par une touriste canadienne tombée du clocher d’une église, elle passe ses journées entre son travail de serveuse au Café des 2 Moulins, avec son cortège d’habitués, et son immeuble aux locataires étranges, de la concierge au cœur brisé au voisin aux os de verre, qui peint inlassablement Le déjeuner des canotiers d’Auguste Renoir.

Pour tromper sa solitude et sa mélancolie, Amélie décide d’intervenir discrètement dans la vie des autres...

Fantasmer sa vie

Une pluie de récompenses et 23 millions d’entrées en salles à travers le monde : c’est peu dire que Le fabuleux destin d’Amélie Poulain est instantanément devenu culte, avec ses couleurs acidulées, son hymne à l’enfance, son pied de nez à la solitude et à la sinistrose, mais aussi sa BO qui valut à Yann Tiersen un César et un prix aux Victoires de la musique.

Si le Montmartre de carte postale peut prêter à sourire, le film de Jeunet n’en possède pas moins d’immenses qualités, dont l’inventivité débridée, l’éventail magnifique de seconds rôles (Dominique Pinon, acteur fétiche de Jeunet, mais aussi Isabelle Nanty, Ticky Holgado...), et, pour narrer cette fable tendre, la voix d’André Dussollier. Sans oublier la révélation du film, l’actrice Audrey Tautou, mutine Amélie avec ses framboises sur les doigts, ses masques de Zorro et son irrépressible besoin de fantasmer la vie. Une comptine colorée qui a justement séduit le monde entier.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit : &quot;Le dernier duel&quot; de Ridley Scott diffusé sur M6 mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

Inédit : "Le dernier duel" de Ridley Scott diffusé sur M6 mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

26 janvier 2026 - 13:07

Sur le même thème...

Inédit : &quot;Le dernier duel&quot; de Ridley Scott diffusé sur M6 mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

Inédit : "Le dernier duel" de Ridley Scott diffusé sur M6 mercredi 28 janvier 2026 (vidéo)

26 janvier 2026 - 13:07

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 28 janvier 2026, les invités reçus par …

26 janvier 2026 - 12:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...