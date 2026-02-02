recherche
"Ôtez-moi d'un doute" avec François Damiens et Cécile de France sur Arte mercredi 4 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 février 2026 120
"Ôtez-moi d'un doute" avec François Damiens et Cécile de France sur Arte mercredi 4 février 2026 (vidéo)

Mercredi 4 février 2026 à 20:55, Arte rediffusera "Ôtez-moi d'un doute", une comédie sentimentale pétrie de tendresse sur l’identité avec François Damiens et Cécile de France.

L'histoire en quelques lignes...

Démineur et Breton inflexible, Erwan Gourmelon, la quarantaine, arpente les côtes du Morbihan pour exhumer les bombes oubliées de la Seconde Guerre mondiale, mais peine à ordonner sa vie avec la même rigueur.

Veuf ayant élevé seul sa fille Juliette, dont il accompagne vaillamment la grossesse, il apprend par un test génétique qu’il n’est pas le fils de son père. Bouleversé puis gagné par la curiosité, il fait appel à une détective privée pour identifier son père biologique, qui s’avère être un vieil Ashkénaze au cœur ancré à gauche.

Un soir de déluge, Erwan croise la route d’une médecin généraliste qui le trouble.

Mystère des origines

En suivant les pérégrinations de ce démineur qui évite les explosions de terrain sans échapper aux déflagrations intérieures, cette comédie sentimentale de Carine Tardieu, tissée de coïncidences, explore sur un air léger la question identitaire. Car à peine Erwan (François Damiens), succombe-t-il au charme d’Anna (Cécile de France), qu’il redoute entre eux un lien du sang, perspective qui empêche l’épanouissement de leur idylle naissante. En outre, son affection grandissante pour son géniteur véritable provoque en lui un conflit de loyauté vis-à-vis de l'homme dont il porte le nom. Quant à sa fille, elle refuse de livrer celui du père de son enfant à venir, imputant sa grossesse à une soirée alcoolisée qui l’a laissée amnésique.

Mobilisant une galerie de personnages aussi décalés que touchants, la cinéaste s’amuse à emmêler les fils et les liens familiaux pour brosser une fresque minuscule et pleine de tendresse sur le mystère des origines.
Suivez nous...