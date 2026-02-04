"Une histoire simple" avec Romy Schneider à revoir sur France 5 vendredi 6 février 2026 (vidéo)

Vendredi 6 février 2026 à 21:00 dans "Place au cinéma", France 5 rediffusera "Une histoire simple", un film de Claude Sautet sorti en 1978 qui capture la vie quotidienne avec une justesse presque chirurgicale.

L'histoire en quelques lignes...

Marie (Romy Schneider), une femme de 38 ans, indépendante et designer industriel, se trouve à un tournant de sa vie. Elle décide de rompre avec Serge (Claude Brasseur), un homme qu’elle n’aime plus et dont elle ne supporte plus l'instabilité.

Peu après, découvrant qu'elle est enceinte de lui, elle choisit d'avorter et de vivre seule. Ce geste marque le début d'une quête de sérénité.

Au fil du récit, elle renoue brièvement avec son ex-mari, Georges (Bruno Cremer), tout en naviguant entre ses amitiés fidèles et les crises existentielles de son entourage professionnel.